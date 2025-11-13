Німецький канцлер хоче, аби українська молодь захищала власну країну, а не їхала за кордон.

Молоді українські чоловіки, яким не так давно дозволили виїзд з країни, повинні захищати Батьківщину, а не їхати до Німеччини. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, якого цитує Welt.

Так, виступаючи на Німецько-українському торговому конгресі в Берліні, очільник уряду повідомив, що хоче, аби молоді чоловіки з України "служили в армії у своїй країні", а не виїжджали до Німеччини. За словами Мерца, він "попросив президента Зеленського забезпечити це".

Канцлер також підтвердив раніше оголошені плани позбавити українських біженців стандартної грошової допомоги, що виплачується бідним громадянам Німеччини. Замість неї біженці з України отримуватимуть нижчі виплати, передбачені для шукачів притулку.

Також повідомляється, що раніше відбулася телефонна розмова Мерца з президентом України Володимиром Зеленським, в якій канцлер закликав українського лідера "енергійно просувати боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права".

Молоді чоловіки з України викликали здивування в Європі

Як писав УНІАН, наприкінці серпня уряд послабив обмеження на виїзд за кордон, дозволивши чоловікам 18-22 років вільно покидати країну. За даними західних ЗМІ, цією можливістю скористалися щонайменше 100 тисяч осіб. Це спантиличило західні суспільства, оскільки йдеться про чоловіків боєздатного віку, кількість якиих перевершує чисельність більшості європейських армій. І це на ттлі гострого дефіциту піхоти у Силах оборони.

Ультраправі партії в Німеччині та Польщі вже вхопилися за це питання і використовують його у своїй політичній боротьбі, змушуючи уряди теж займати жорсткіші позиції.

