Також, за словами Волошина, ворог перекидає на Херсонщину свіжі підрозділи десантників.

Російські окупанти намагаються дном колишнього Каховського водосховища обійти позиції ЗСУ, щоб просочитися у глиб української оборони. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"На ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Приморське, Кам’янське та Плавні, противник не може пройти наші позиції. Тому намагається використовувати дно Каховського водосховища з метою обійти наші позиції в район Малокатеринівки для того, щоб інфільтруватися вглиб нашої оборони. Проте там наші групи проводять пошуково-ударні дії та знищила вже декілька таких груп", - сказав Волошин.

За його словами, за минулу добу ворожі втрати у зоні дії Сил оборони півдня склали майже 240 солдатів, зенітно-ракетні комплекси "Бук- М3" та "Оса", танк, 4 артилерійські системи, 22 одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 5 мотоциклів, багі, 3 електроскутери тощо.

Речник додав, що на цій легкомоторній техніці противник намагався прорватися у районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку. Також певну частину техніки ворог підтягував, щоб готувати для нових штурмів.

За словами Волошина, на Херсонському напрямку ситуація спокійніша. Проте, за даними розвідки, противник зараз проводить там перегрупування та заводить один з підрозділів повітряно-десантних військ.

Ці росіяни, додав військовий, готувалися у навчальних центрах декілька місяців. Їм поставлено завдання активізувати бойові, форсувальні дії в острівній зоні Дніпра.

За минулу добу, додав речник, зафіксовано дві штурмові дії з боку противника - біля Антонівського автомобільного мосту. Минулого тижня противник форсував водні перешкоди на острови Великий Вільховий та Білогрудий, куди хотів перекинути особовий склад для облаштування спостережених постів, але невдало.

"А тих "робінзонів", які там сидять, ми знищуємо", - підкреслив Волошин.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, днями підрозділам ЗСУ через інтенсивний вогонь російських окупантів довелося відійти до інших позицій у районі населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

Сьогодні, 13 листопада, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що зараз противника вдалося зупинити. Наразі ЗСУ намагаються блокувати просуваня агресора та здійснюють на нього комплексний вогневий вплив - завести групи закріплення у вказані населені пункти противнику, станом на зараз, не вдається.

