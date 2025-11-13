Веніславський вважає, що новий механізм запрацює не раніше 2026 року.

Міністерство оборони України розробило модель укладення нових мотиваційних контрактів для військовослужбовців, які є дуже привабливі для підписання.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН народний депутат України від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що сьогодні представники Міноборони на нараді в комітеті розповіли про напрацювання по контрактах.

З його словами, контракти передбачено укладати на термін від 1 до 5 років.

"Укладання контрактів від 2 і більше років дозволяє після закінчення отримати відстрочку від призову на рік. Передбачено також збільшення на певну суму, яка ще обговорюється, додаткових виплат військовослужбовцям, а також разової виплати при укладенні контракту. Перший рік буде фіксована сума плюс щомісячний бонус до всіх виплат грошового забезпечення. Ця сума буде збільшуватися в разі укладення контракту на другий, третій і подальші роки", - розповів Веніславський.

Він додав, що буде одноразова виплата, яка передбачається для мотивації за укладення контрактів і вона буде розбиватися рівними частинами на оці 2-5 років і на початку кожного року буде виплачуватися як бонус, а також плюс додаткова щомісячна виплата.

Веніславський розповів, що в першу чергу контракти зможуть укласти лише ті військовослужбовці, які перебувають в бойових підрозділах, в другу чергу - ті, хто в підрозділах забезпечення, які близько до фронту, а в третю - в тилових.

"Тобто не буде так, що, наприклад, з 1 січня можна буде укласти в тилових підрозділах такі контракти", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що ті, хто має контракт, зможе його розірвати і укласти новий на нових умовах з додатковими бонусами і виплатами.

"Ідея гарна, але головне, щоб був фінансовий ресурс, щоб ми забезпечили реалізацію ідеї на практиці, бо йдеться про достатньо великі обсяги додаткового фінансування на сектор безпеки і оборони", - зазначив Веніславський.

Він відмовився називати суми по контрактах, які сьогодні обговорюються, але запевнив, що це буде "гарним мотиваційним пакетом, що дозволить багатьом подумати, що варто укласти на 100%".

Веніславський сказав, що є необхідність внесення змін до деяких законів, зокрема, передбачити можливість розривання існуючих контрактів задля укладання нових.

"Цього ми не передбачили, бо воєнний стан. Цей нюанс треба буде врегулювати. Ми це зробимо", - додав він.

Веніславський вважає, що в цьому році запровадження нових контрактів малоймовірне, бо потрібен фінансовий ресурс.

"Міністерство оборони подало в бюджетному запиті на наступний рік, в тому числі фінансування оцих контрактів, а тепер очікуємо, що Мінфін і уряд загалом цей ресурс знайде, покаже джерела Верховній Раді і ми будемо голосувати за ухвалення цих рішень", - наголосив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР зазначав, що набирання військовослужбовців за контрактом - це єдиний правильний шлях для поповнення лав Сил оборони України.

За його словами, це сигнал, що наша держава починає мислити не мобілізацією, а професійною армією. Коли люди туди йтимуть вмотивовані і буде модель армії не за повісткою, а за вибором.

Швидкий наголосив, що дуже важливо, що будуть чітко визначені терміни служби.

