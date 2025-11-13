Завдяки постачанню боєприпасів за чеської ініціативи в 2024 році Україні вдалося стримувати просування російських окупантів.

Минулого року Чехія поставила Україні 1,5 мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів. Приблизно така ж кількість цієї зброї Україна має отримати й в 2025 році, повідомляє Dennik N.

В публікації йдеться, що постачання боєприпасів за чеської ініціативи було запущено в 2024 році, коли Україна страждала від величезного дефіциту великокаліберних боєприпасів. Вказується, що тоді диспропорція порівняно з Росією становила приблизно 1:10 або 2:10.

Тому, як підкреслюється, поставки боєприпасів допомогли значно зменшити цю диспропорцію до 1:2. Це дало можливість Україні краще захищати свої позиції в різних місцях фронту, а також ефективніше стримувати просування росіян вглиб української території.

Водночас, в публікації уточнюється, що хоча ідея та організація викупу боєприпасів належить Чехії, але чимало країн в ній беруть участь, зокрема, виділяють фінансування.

Повідомляється, що контракти на постачання боєприпасів в Україну укладені щонайменше до середини 2026 року. Проте чи вдасться наступного року поставити стільки ж боєприпасів наступного року, як в 2024 та 2025 роках, поки що неясно.

Видання пояснює це тим, що нова урядова коаліція ANO, SPD і Motoristov неодноразово заявляла через своїх високопоставлених представників, що хоче її припинити, оскільки вона нібито є проблематичною. Тому наразі неясно, чи буде її продовжено, коли на початку 2026 року до влади прийде новий уряд.

Військова допомога від Чехії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ймовірний новий міністр закордонних справ Чехії ультраправий політик Філіп Турек розповів, що Чехія ймовірно, скасує свою допомогу Києву після формування нового уряду. Турек додав, що новий уряд країни буде дотримуватися зобов’язань Чехії перед НАТО та відстоюватиме міжнародне право, але надасть пріоритет дипломатичним зусиллям. Він додав, що Чехія продовжить надавати Україні гуманітарну підтримку, а також зосередиться на потребах безпеки Чехії.

Також ми писали, що в 2026 році Чехія планує прийняти до лав 2250 новобранців, що є найвищим показником за всю історію країни. Примітно, що на поточний рік була мета набрати 2100 новобранців, але кількість охочих, як прогнозується, буде більше 2300 осіб. Наводяться дані, що на початку 2025 року чисельність чеської армії становила понад 28 тисяч військових.

