Зазначається, що частина з них здалася в полон добровільно, інших довелося змушувати скласти зброю.

Військовослужбовці Сил оборони України взяли в полон 21 російського військового, повідомляється в Telegram-каналі 1-ого корпусу НГУ "Азов".

В повідомленні зазначається, що поповнення обмінного фонду відбулося в смузі оборони бригад "Азову" на Донеччині на Добропільському і Костянтинівському напрямках.

Примітно, що деякі російські окупанти здалися добровільно українським військовим, тоді як інших довелося змушувати скласти зброю. В "Азові" зазначили, що для них це найкращий фінал.

Повідомляється, що операції зі взяття російських військових в полон виконали бійці 12-ї бригади "Азов" та 14-ї бригади "Червона Калина", а також захисники 4-ї бригади "Рубіж", які закрили ворогу можливості відступу.

Для України поповнення обмінного фонду дає можливість повернути більше захисників, які перебувають в російському полоні.

"Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео показано російських окупантів, вони озвучили свої прізвища й подякували українським військовим за збережені життя.

Також бійці "Азову" нагадали російським окупантам, що в разі складання зброї вони їм гарантують збереження життя. Зазначається, що в усіх інших випадках на позитивний фінал окупантам не варто розраховувати.

Росія вербує іноземців на війну проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що в столиці Індії Делі 3 листопада відбувся протест, який організували родиці чоловіків, яких Росія завербувала воювати на своєму боці проти України. Як розповіла більшість родичів, Росія обіцяла індійцям безпечну та високооплачувану роботу в сфері безпеки, а натомість їх відправили на фронт. Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що уряд неодноразово попереджав громадян про "ризики та небезпеки" вступу до армії РФ. У відомстві закликали Москву припинити вербування громадян Індії.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що наразі 1436 громадян з 36 країн Африки воюють в Україні в лавах російської армії, тобто, на боці окупантів. При цьому, Сибіга додав, що мова йде лише про тих осіб, яких вдалося ідентифікувати. Він не виключив, що фактична кількість африканців може бути вищою. Голова МЗС України поділився, що Росія вербує африканців різними методами: одним пропонують гроші, а інших обманюють чи змушують підписувати контракт з армією РФ під тиском.

