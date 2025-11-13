Бійці вдарили по об'єкту вночі 13 листопада.

Українські військові знищили базу зберігання та обслуговування російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму в районі населеного пункту Кіровське. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

Командувач підкреслив, що вони є носіями авіабомб і ракет "повітря-земля", висять у повітрі до 24 годин на висоті до 7500 метрів, мають розмах крил 16,3 метра.

За його словами, бійці підрозділу "Птахи Мадяра" завдали удару по базі вночі 13 листопада.

"Підрозділ Топот 414 бригади Птахів Мадяра збив такого папугу у повітрі 13 вересня 2025, ШІ з гуглом у поміч. Сьогодні вночі Птахи 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) подзьобали нарешті і лігво", - зазначив "Мадяр".

Інші влучання Сил оборони по ворожих об'єктах

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Застосували зокрема і ракети "Фламінго".

Зазначалося, що у Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

