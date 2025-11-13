Літак упав у лісі під Петрозаводськом недалеко від міського аеропорту.

Про катастрофу російського військового літака в Карелії повідомили російські телеграм-канали "112" і Shot, близькі до силових структур. За одними даними, розбився Су-30, за іншими, Су-27.

Shot пише, що літак упав у лісі під Петрозаводськом недалеко від міського аеропорту. За інформацією "112", загинули два члени екіпажу.

Пізніше в Міноборони РФ підтвердили, що в Карелії розбився Су-30 під час виконання навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.

"Сьогодні близько 19:00 мск у Республіці Карелія під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-30. Літак упав у безлюдному районі. Політ виконувався без боєкомплекту. Екіпаж літака загинув", - ідеться в повідомленні.

Інформацію про катастрофу винищувача в Прионезькому районі Карелії також підтвердив губернатор Парфенчиков.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що на сьогоднішній день в Росії Іркутський авіаційний завод (ІАЗ) займається в основному модернізацією старого парку літаків серії Су-30 до модифікації "СМ", а з нуля виробляє в основному навчально-бойові Як-130. Востаннє росіяни втрачали Су-30СМ 14 серпня поблизу острова Зміїний.

Аварії російських літаків

Минулого місяця в Липецькій області Російської Федерації під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31.

За даними пропагандистських видань, літак не ніс боєкомплекту і звалився в лісовому масиві Чаплигинського району та загорівся.

