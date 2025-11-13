Компанії є "прокладками" і належать громадянину Ірану.

США запровадили нові санкції проти 32 юридичних осіб, залучених до мережі постачання компонентів для виробництва дронів-камікадзе Shahed-136. Серед них дві компанії з України. Про це йдеться у прес-релізі Держказначейства США, яке запровадило санкційні обмеження.

Зазначається, що громадянин Ірану Баграм Табібі "використовував свої українські підставні компанії" для "закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів" для потреб Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company – виробника тих самих "Шахедів". Зокрема йдеться про поставки індикаторів положення, магнітометрів, компонентів генераторів змінного струму, двигунів та іншого обладнання.

Називаються також і самі компанії – ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера".

За даними порталу Opendatabot, ТОВ "ГК Імператив Україна" зареєстроване у 2018 році в Харкові та займається торгівлею. Власником компанії є громадянин Ірану Табібі Джабалі Бахрам.

Щодо ТОВ "Екофера" інформації у відкритому доступі нема, хоча зустрічаються компанії з дуже схожими назвами, які деякі ЗМІ помилково ідентифікували як саме те підприємство, що потрапило під санкції.

Що треба знати про виробника "Шахедів"

Розробником і виробником дронів-камікадзе Shahed є іранська компанія Shahed Aviation Industries, пов’язана з державною авіабудівною корпорацією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

З 2022 року Іран постачав Росії ці безпілотники для ударів по Україні. Особливо значними ці поставки були у 2022-23 роках, доки РФ не налагодила їх виробництво на власній території.

Технічний аналіз збитих в Україні "Шахедів" як іранського, так і пізніше російського виробництва показав, що найбільш складні компоненти, використані в дронах (електроніка, сенсори, елементи керування), постачаються з країн Європи, Північної Америки та країн Східної Азії.

