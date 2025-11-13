Розкрадання держкоштів може зупинити не тільки критично важливу фінансову допомогу Євросоюзу, а і подальший вступ до нього.

Юридичні труднощі використання заморожених російських активів для репараційного кредиту на 140 мільярдів євро тепер посилюються підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані. Про це пише La Repubblica.

Розкрадання державних коштів в галузі енергетики в обсягах понад сто мільйонів доларів викликає суттєве занепокоєння в Європі.

Під час засідання Єврогрупи в середу 12 листопада, на якому знову обговорювалися інструменти, що будуть використані для фінансування українського опору протягом наступних двох років, декілька міністрів фінансів країн неодноразово згадували корупційний кейс "Мідаса".

До того ж, корупційний скандал в Україні вибухнув на тлі останнього звіту Європейської комісії щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, що був представлений минулого тижня. Він містить однозначну оцінку того, що "у боротьбі з корупцією в Україні досягнуто обмеженого прогресу".

В звіті згадується і тимчасове скасування в липні незалежності антикорупційних органів, НАБУ та САП, які і займаються справою про розкрадання ста мільйонів доларів держкоштів зараз.

Ці установи, як зазначається в звіті, "повідомляють про зростаючий тиск з боку державних органів". Крім того, говориться, що "існує тенденція до стагнації" у боротьбі з корупцією в країні.

La Repubblica порівнює корупційний скандал в Україні з масштабним італійським розслідуванням "Mani Pulite" ("Чисті руки") на початку 1990-х років, яке виявило міцний корупційний зв’язок між політикою та бізнесом в країні.

Операція "Мідас": розкрадання ста мільйонів доларів

В понеділок НАБУ та САП оприлюднили частину записів, які стосуються масштабної корупційної справи в енергетиці. Згідно з повідомленнями, справа йшла про розкрадання державних коштів АТ "НАЕК "Енергоатом".

До масштабного розкрадання на держпідприємстві нібито можуть бути причетними міністерка енергетики Світлана Гринчук та діючий міністр юстиції Герман Галущенко, який займав раніше посаду міністра енергетики. Президент Зеленський відреагував на цю інформацію, заявивши, що обидві особи не можуть залишатися на посадах.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас першою з посадових осіб ЄС прокоментувала справу "Мідаса", зазначивши, що корупціонери розкрадали гроші народу, які повинні були потрапити на передову.

