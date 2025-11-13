Залізниця зробить тактове сполучення з Сумщиною кожні декілька годин.

Державна "Укрзалізниця" оновлює сполучення з прифронтовою Сумською областю. Компанія змінить графік руху окремих потягів та кількість місць в них. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що на початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів і ще один регіональний. У певні години доби, зокрема вранці, рейси з Києва прибували до Конотопа з різницею лише у 20 хвилин. При цьому заповненість обох поїздів була неповною.

Таким чином в УЗ ухвалили рішення усунути дублювання рейсів, але переглянути розклади для тактового сполучення з регіоном та забезпечити кількість місць із запасом для всіх пасажирів області.

"Важливо, що ми маємо адаптуватися та йти "на крок попереду" підлого ворога: так, мінімузуємо "ночівлю" поїздів та бригад у місцях, куди легше поцілити ворогу, щоб берегти наших людей та рухомий склад для наших пасажирів. І це також враховується в розкладах", - йдеться в повідомленні.

Як це працюватиме:

додається більше місць (+100) для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів у транзитних пасажирських поїздах - №115 і №779;

після обговорення з Шосткинським міським головою УЗ опрацьовує зміни у графіку регіонального поїзда №896/895. Планується, що більш місткий регіональний поїзд вирушатиме з Конотопа о 6:50, аби зробити ранкову поїздку до столиці зручнішою;

"піковий" №778 поїзд поїде зі збільшеною (+200) кількістю місць;

поїзд №773 перекладають зі зручнішим прибуттям до столиці о 17:30.

Залізниця зробить тактове сполучення з Сумщиною кожні декілька годин із рівномірними інтервалами протягом світлового дня. Детальний фіналізований розклад УЗ опублікує найближчими днями.

