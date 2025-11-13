Стратегічний бомбардувальник США В-52Н Stratofortress відпрацював нанесення ударів по цілях на полігоні Сотінпуро в Фінляндії.

Американський стратегічний бомбардувальник В-52Н Stratofortress виконав навчальний політ в небі над Фінляндією поблизу кордону з Росією, повідомили в соцмережі Х Військово-повітряні сили (ВПС) Фінляндії.

В повідомленні ВПС Фінляндії вказується, що тренування проходили в середу, 12 листопада. Стратегічний бомбардувальник США В-52Н Stratofortress відпрацював нанесення ударів по цілях на полігоні Сотінпуро, який знаходиться на сході країни недалеко від російського кордону.

Згідно з інформацією, в Фінляндії американський бомбардувальник прикривали фінські винищувачі F/A-18 Hornet.

Відео дня

Окрім цього, згодом бомбардувальник увійшов у повітряний простір Естонії та наблизився до кордону з Росією на відстань приблизно 50 км.

В Естонії американський бомбардувальник прикривали Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії. Також під час навчального польоту над Естонією курсував літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління НАТО E-3A Sentry.

Примітно, що нещодавно командування ВПС США в Європі повідомило, що група B-52H прибула на авіабазу Морон в Іспанії. Зазначалося, що метою буде "проведення багатосторонніх навчань разом з Фінляндією, Литвою, Швецією та іншими союзниками та партнерами". Літаки мають відпрацювати дії в умовах "високого ступеню загрози".

Зброя США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що над долиною Оуенс в штаті Каліфорнія, США в небі помітили бомбардувальник B-52 з крилатою ракетою, яка нагадує рендер нової малопомітної крилатої ракети AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) для ПС США. В Повітряних силах США планують, що нова ракета AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) має замінити застарілі запаси ракет з ядерною бойовою частиною ALCM версії B.

Також ми писали, що військова база Ванденберг Космічних сил США повідомила про проведення випробувань міжконтинентальної ракети Minuteman III. Це твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, яку США мають на озброєнні з 1970 року. Її дальність польоту становить 9500 кілометрів. Дану ракету називають "ключовим елементом національної оборони США". Водночас, її до 2030 року планують замінити на ракети Sentinel.

Вас також можуть зацікавити новини: