Ющенко хоче знати, чим ми ризикуємо

Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив ряду міністерств та відомств України до 1 березня проаналізувати потенційні наслідки (у тому числі економічні) відкликання підпису України під українсько-російською угодою про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього державного боргу та активів колишнього Союзу РСР («нульовий варіант»).

Про це йдеться в указі Президента про введення в дію рішення РНБО від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України, розміщеному на сайті глави держави.

Президент також доручив проаналізувати ризики, пов`язані з ратифікацією цього документа Верховною Радою України.