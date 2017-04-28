Порошенко про конфіскацію $1,5 мільярда Януковича: це не останнє таке рішення

Президент Петро Порошенко заявляє, що конфіскація 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення буде не останнім рішенням про повернення в Україну вкрадених коштів.

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Про це він заявив під час наради з генеральним прокурором Юрієм Луценком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Порошенко додав, що повернення вкрадених у держави коштів - це виконання зобов’язань Майдану, відновлення справедливості.

«Президент зауважив, що це не буде останнім рішенням про повернення вкрадених коштів в Україну, і кошти колишніх українських можновладців продовжать надходити до державного бюджету», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Керівництво «Ощадбанку» вже приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлюють ці кошти на державні рахунки.