Якби це була готівка, то важила б 15 тонн: Луценко повідомив про завершення перерахування грошей Януковича

Державний банк АТ «Ощадбанк» завершив перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд доларів США, заарештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

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«Перерахування конфіскованих Генпрокуратурою у злочинного угруповання 1,5 млрд дол. завершено! Виконали цю операцію через комп'ютери добрі працівниці «Ощаду», - написав він і додав: «Якби це була готівка в 100 доларових купюрах - це була б маса вагою в 15 тонн».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.

У зв’язку з цим керівництво «Ощадбанку» приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлювали ці кошти на державні рахунки.

Як заявив президент України Петро Порошенко, конфісковані кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.