Якби це була готівка, то важила б 15 тонн: Луценко повідомив про завершення перерахування грошей Януковича
Гроші перераховували до держбюджету весь день.
Державний банк АТ «Ощадбанк» завершив перерахування до державного бюджету України 1,5 млрд доларів США, заарештованих на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
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«Перерахування конфіскованих Генпрокуратурою у злочинного угруповання 1,5 млрд дол. завершено! Виконали цю операцію через комп'ютери добрі працівниці «Ощаду», - написав він і додав: «Якби це була готівка в 100 доларових купюрах - це була б маса вагою в 15 тонн».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, набуло законної сили рішення суду про перерахування до державного бюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.
У зв’язку з цим керівництво «Ощадбанку» приступило до виконання рішення суду і разом з Державним казначейством оформлювали ці кошти на державні рахунки.
Як заявив президент України Петро Порошенко, конфісковані кошти підуть в першу чергу на зміцнення української армії.