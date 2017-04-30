Гройсман відвідає Ізраїль з офіційним візитом 14 травня - ЗМІ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибуде до Єрусалима 14 травня для зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це порталу IzRus повідомили джерела в МЗС Ізраїлю.

Зустріч ця повинна стати закінченням кризи, що почалася півроку тому через антиізраїльське голосування України в ООН.

Гройсман пробуде до Ізраїлю до 16 травня і зустрінеться з різними політичними діячами.

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«Про майбутню зустріч Гройсман домовився з Нетаньяху ще 13 березня — він зателефонував ізраїльському прем'єру, попросивши призначити дату візиту. У ході бесіди Гройсман і Нетаньяху домовилися до кінця 2017 року завершити переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Кабінетом міністрів України та урядом Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, візит Гройсмана, намічений 27-28 грудня минулого року, був скасований у зв'язку з тим, що Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. Ізраїльська влада піддала різкій критиці це голосування українського представника в РБ ООН.

Як повідомляв УНІАН, Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших. За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Держави Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).