Профспілки комунального транспорту вимагають від КМ вернути борги

Представники профспілок комунального транспорту столиці звернулися до депутатів Київради з проханням підтримати їхні вимоги до Кабінету Міністрів України. Як ідеться в зверненні профспілок до Київради, переданому УНІАН, уряд “не перерахував підприємствам галузі більшу частину передбаченого законом про Держбюджет-2009 цільового фінансування (субвенції)”.

“Законом про Державний бюджет на 2009 рік для підприємства, – сказано у зверненні, – передбачено видатки замість розрахункових 225 млн. грн. тільки близько 40 млн. грн., чого вистачає лише на оплату електроенергії для руху електротранспорту. Крім того, за 2008 рік транспортники з державного бюджету недоотримали субвенцію в розмірі 20,8 млн. грн.».

Транспортні профспілки вимагають від уряду повернути борги, інакше транспортники “не зможуть забезпечити надійні та стабільні пасажирські перевезення і будуть змушені скорочувати обсяги перевезень до повної зупинки транспорту”, ідеться в документі. Представники галузі сподіваються на підтримку Київради, “особливо тих політичних сил, які мають фракції в парламенті та можуть вплинути на виконання Кабінетом Міністрів і Міністерством фінансів своїх зобов’язань перед транспортними підприємствами”.