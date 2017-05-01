Посольство підтвердило затримання сімох українців у Британії

14:23, 01 травня 2017
Політика
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Українців затримали за нелегальний перетин кордону.

У Британії затримано сімох українців за нелегальний перетин кордону /get-visa.ua/

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії затримано сімох громадян України за нелегальний перетин кордону. Про це повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві в Twitter.

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"Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30 квітня біля міста Орфорд сімох громадян України під час нелегального перетину кордону Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські дипломати продовжують вживати заходів для належного консульського супроводу цього інциденту з метою захисту прав громадян України.

Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину сіла яхта.

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Теги: #Британія#затримання українців