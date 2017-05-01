В Англії затримано сімох осіб, імовірно українців - ЗМІ

Сім людей, ймовірно, громадяни України, затримані за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього сіла на мілину яхта.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеве видання Ipswich Star.

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Вітрильний човен подав сигнал лиха в неділю вранці. Берегова охорона направила на місце події рятувальників, які відбуксирували його в Орфорд. Там його вже чекали співробітники Берегової охорони та Прикордонної служби.

Яхта, судячи з маркування на борту, зареєстрована в місті Пул в графстві Корнуолл на південному заході Англії.

Орфорд - невеликий порт переважно для прогулянкових суден. Проте він вже знайомий з українськими контрабандистами людей. Так, в липні 2014 року тут були затримані троє чоловіків і одна жінка. У жовтні того ж року вони були засуджені за контрабанду людей та інші злочини на строк від одного року до трьох років і чотирьох місяців в'язниці з подальшою депортацією назад в Україну.

Шість осіб - п'ятеро чоловіків і одна жінка, - яких вони намагалися ввезти в Сполучене Королівство, також були відправлені в Україну.