Як ведеться фінансово-банківському сектору. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нова політична реальність і фінансово-банківський сектор української економіки". Організатор - Громадська організація "Центр досліджень корпоративних відносин". В роботі візьмуть участь - віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Ростислав Іщенко, керівник економічних програм В’ячеслав Бутко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) .

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