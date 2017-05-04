Визнання репресій РФ в Україні: у МЗС прокоментували рішення Ради Європи щодо Криму

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ухвалення рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації в АР Крим і м. Севастополь (Україна) є серйозним внеском СЄ забезпечення демократичної безпеки в Європі. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті відомства заяві.

Українські дипломати вважають, що Комітет міністрів Ради Європи вкотре наголосив, що такий акт з боку Російської Федерації є порушенням міжнародного права.

"Розглядаємо рішення Комітету міністрів як один з елементів комплексної відповіді міжнародного співтовариства на злочинні дії Російської Федерації в Україні. Це рішення, безсумнівно, посилює позицію по Криму, висловлену в минулому році в Резолюції ГА ООН 71/205 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", і долучає Раду Європи до виконання цієї резолюції", - йдеться у повідомленні.

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У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що прийнятий документ є "одним із серйозних внесків Ради Європи забезпечення демократичної безпеки в Європі та відстоювання основоположних цінностей і принципів Організації захисту прав людини, демократії та верховенства права".

У коментарі зазначається, що 3 травня Комітет міністрів РЄ прийняв рішення щодо ситуації в АР Крим і м. Севастополь (Україна), яке стало першим комплексним документом головного керівного органу Ради Європи, присвяченим суто кримській проблематиці.

"Важливо, що Комітет міністрів РЄ, як раніше Генасамблея ООН визнав відповідальність Росії згідно з міжнародним гуманітарним правом та міжнародним правом з прав людини і закликав владу РФ виконувати свої зобов'язання повною мірою", - наголошують в українському МЗС.

Комітет міністрів у черговий раз підтвердив незмінність позиції щодо незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

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"Вважаємо, що присутність міжнародних конвенційних та інституційних моніторингових органів на території окупованого Криму в умовах стрімко деградуючої ситуації з правами людини є життєво необхідною та невідкладною. У цьому контексті важливим є заклик до Комісара Ради Європи з прав людини, який на сьогодні є єдиною міжнародною інституцією, що здійснив моніторинговий візит на територію тимчасово окупованої АР Крим у вересні 2014 року, продовжити роботу щодо моніторингу ситуації на півострові", - йдеться у повідомленні МЗС.

Як повідомляв УНІАН раніше, Комітет міністрів Ради Європи вимагає від Російської Федерації скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу та дозволити його лідерам відвідувати окупований Крим. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Комітет Міністрів Ради Європи закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму. Ще один важель тиску на РФ!", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.