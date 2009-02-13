Третьяков думає, що Пинзеник зробив не дуже дорослий крок

Наступного тижня у Верховній Раді України розглядатимуться кадрові зміни в уряді.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

Він зазначив, що спочатку на засіданні політради фракції НУ-НС, куди входять керівники всіх партій блоку, а потім на засіданні фракції розглядатимуться кандидатури від НУ-НС на посади в уряді.

“Все буде зроблено публічно на фракції, всі кандидатури будуть представлені, і фракція прийматиме рішення шляхом голосування”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Коментуючи заяву Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку з посади міністра фінансів України, О.ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що в нинішній ситуації “кидатись такими амбіціями” і йти у відставку з посади в уряді - “це не дуже дорослий крок по відношенню і до фракції БЮТ”, за квотою якої він був призначений.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи в парламенті зі звітом, заявила про намір здійснити кадрові ротації, якщо депутатський корпус не підтримає резолюцію про недовіру уряду.

Ще раніше в інтерв`ю УНІАН прем`єр-міністр заявляла, що уряд поки що не проводив консультацій про можливі кадрові зміни у складі уряду, оскільки чекає від своїх партнерів по коаліції – фракції НУ-НС – пропозицій про заміну міністрів, які працюють у Кабінеті міністрів за квотою фракції НУ-НС.