Євросоюз дає Україні сигнал

Переговори Європейського Союзу та України щодо укладення розширеної угоди розпочнуться на початку наступного року.

Про це заявив голова Представництва Європейської комісії в Україні Ієн БОУГ, повідомляє “Німецька хвиля”.

За його словами, успішні переговори між Євросоюзом та Україною щодо нової розширеної угоди забезпечать наближення української економіки до євроспільноти.

І.БОУГ вважає, що комплексна угода між Євросоюзом та Україною фактично означатиме інтеграцію України на ринок ЄС без вирішення питання щодо її членства у цій організації.

Цей документ передбачає посилення співпраці у сфері спільної зовнішньої політики, оборони та безпеки. Окрім того, як зазначив представник Єврокомісії, створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом вимагатиме від Києва наближення промислових норм та стандартів до вимог ЄС.

Водночас І.БОУГ вважає, що офіційно переговори щодо зони вільної торгівлі між ЄС і Україною зможуть розпочатися лише після її вступу до Світової організації торгівлі, а це, у свою чергу, залежить від ухвалення Верховною Радою України понад 20-ти законів.