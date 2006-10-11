Порошенко знайшов заняття для Зінченка

Представник "Нашої України" Петро Порошенко відмовився коментувати призначення екс-держсекретаря Олександра Зінченка радником президента.

"Я відповідні дії чи укази президента або схвалюю, або не коментую. В даному випадку я залишуся на другій позиції", – сказав в ефірі телеканалу "Інтер" Порошенко.

"На це є реакція президії партії "Наша Україна", і вона чітко визначена. Свою ж позицію я довів, цим займалися і слідчі органи, і тимчасова комісія, і суд, який прийняв відповідне рішення", - додав він.

Водночас він наголосив, що не погоджується з твердженнями про те, що Зінченко є "сильним і агресивним політиком".

"Він якось говорив, що хоче займатися літакобудуванням, космосом і зв’язками з космосом. Думаю, що зв’язки з космосом – це заняття саме для Зінченка" - додав Порошенко.

Як відомо восени минулого року тодішній держсекретар Олександр Зінченко звинуватив тодішнього секретаря РНБО Порошенка та деяких інших нашоукраїнців в корупції. Це призвело до відставки Порошенка з посади.

Пізніше Порошенко виграв судові справи проти Зінченка.

"Українська правда"