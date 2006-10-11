Тарасюк запевняє, що в України залишаються перспектива вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК запевняє, що в України залишаються перспективаи вступу в Європейський Союз.

Про це він заявив в інтерв’ю, переданому УНІАН прес-службою НСНУ.

“Нагадаю, що нічого нереалістичного немає. У першій половині 90-х років з Брюсселя лунали такі ж песимістичні прогнози щодо членства в ЄС нинішніх його членів – наших сусідів, тим більше країн Балтії”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

“На нинішньому етапі сама Україна ще не відповідає тим критеріям, які висуває Євросоюз до кандидатів – і в першу чергу в економічній сфері та сфері боротьби з корупцією. Наші ЄЕСівські партнери також хотіли б переконатися, що поступ України демократичним шлях розвитку є незворотним”, - зауважив він.

“Отже, коли ми виконаємо свою «домашню роботу», проведемо необхідні реформи і не будемо скочуватися з стандартів у сфері демократії і свободи слова, які стали реальністю в Україні з обранням Віктора ЮЩЕНКА Президентом, то запрошення від ЄС Україні щодо повноправного членства не забариться”, - запевнив він.