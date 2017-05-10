Голова Одеської ОДА Степанов: "Нам вдалося не допустити сутичок та провокацій на травневі свята"

Травневі свята у Одеській області пройшли без інцидентів завдяки чіткій координації правоохоронних органів та проведенню певних профілактичних дій, які унеможливили провокації. Про це у прямому ефірі 112 каналу заявив Голова Одеської ОДА Максим Степанов.

«Травневий цикл свят, починаючи з 2 травня - річниціподій на Куликовому полі, та закінчуючи 9 травням, в Одеській області пройшов повністю у рамках закону, без сутичок та провокацій. Напередодні курортного сезону нам було дуже важливо довести, що Одеса повністю безпечне місто. І я впевнений, що ми це довели. Не дозволили створити «картинку» для східного сусіда, оскільки готувались заздалегідь - і Нацполіція, і СБУ, і прикордонники, і Нацгвардія. Можусказати, що ми зробили все можливе, щоб не допустити зіткнень - вилучили близько 500 предметівта забороненої символіки на входах до місць, де проводилися масові заходи, не допускали будь-якихпровокативних дій під час їх проведення», - зазначив Степанов.

Разом з тим, за словами Голови Одеської ОДА,правохоронні органи області працюватимуть у посиленому режимі до 17 травня.

«Ми постійно моніторимо ситуацію, оскільки є певнісили, які зацікавлені в таких провокативних речах. Тавпевнений, що ми цього не допустимо, в Одесі буде мир і спокій», - підкреслив Степанов.

Як повідомлялося, 25 квітня під час звіту про 100 днівсвоєї роботи Голова Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що гарантує безпеку 2 і 9 травня всім жителям і гостям Одеси. «Я точно знаю, що реакціяправоохоронців у рамках закону буде жорсткою. Багатохто говорить про можливі провокації. Я вам чітко можусказати, що ми можемо забезпечити порядок і безпекугромадян», — заявив Степанов.