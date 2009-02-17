Єдиний Центр розуміє, чому панікує НУ-НС

Партія “Єдиний центр” закликає парламентаріїв відмовитися від взаємної критики і спільно боротися з кризою.

Про це йдеться в заяві прес-служби партії, переданій УНІАН.

У заяві зазначається, що останнім часом в інформаційному просторі поширюються повідомлення, в яких представники фракції “Наша Україна – Народна самооборона” дозволяють собі некоректні висловлювання на адресу “Єдиного центру”. Так, народний депутат, представник “Народної самооборони” Тарас СТЕЦЬКІВ заявив про те, що депутатів із фракції НУ-НС «не можна відпускати в уряд», тому що на їхнє місце прийдуть депутати, орієнтовані на “Єдиний центр”.

“Хочемо наголосити, що в той час, коли зростає безробіття, посилюється економічна криза, а країна стоїть на межі дефолту, не час займатись поділом на «своїх» та «чужих». Сьогодні, народним депутатам потрібно не ділитися за політичними кольорами, а вчитися спільно працювати. Тим більше, що роботу Верховної Ради впродовж останнього року важко назвати продуктивною”, – йдеться в заяві.

Прес-служба ЄЦ зауважує, що “нам зрозуміла паніка в середовищі НУ-НС, яка через відсутність власної позиції з кожним днем втрачає все більше і більше прихильників. Однак закликаємо колег не займатися дрібними партійними інтригами, а звертати більше уваги на питання налагодження роботи уряду, який поки що демонструє свою неефективність та недієздатність”.