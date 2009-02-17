Тимошенко виграла у Ющенка в Конституційному суді

Конституційний Суд відмовив Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ у розгляді справи за його конституційним поданням з приводу зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів № 740 від 21 травня 2008 року “Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією “Венко Інтернешнл Лімітед” про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря”.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

За інформацією управління, Конституційний Суд України ухвалою № 6-уп від 10 лютого конституційне провадження у справі, зважаючи на порушення Президентом України пункту 2 статті 45 Закону “Про Конституційний Суд України”, тобто через невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією, Законом “Про Конституційний Суд України”.

З огляду на те, що Конституційним Судом припинено провадження у зазначеній справі, відновлюється дія розпорядження Кабінету міністрів № 740 від 21 травня 2008 року “Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією “Венко Інтернешнл Лімітед” про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря”.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

28 липня В.ЮЩЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо СРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня 2008 року.