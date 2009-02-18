Литвин про Європу, Росію, сильну руку і Східне партнерство

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН у рамках офіційного візиту до Королівства Данія зустрівся з членами Комітету з питань зовнішньої політики фолькетингу (парламенту Данії).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, під час зустрічі обговорювалися питання щодо евроінтеграційних та євроатлантичних перспектив України, зокрема, проект «Східного партнерства», українсько-російських відносин, проблеми диверсифікації джерел енергопостачання.

«Нам як ніколи сьогодні потрібен діалог з європейським співтовариством, з країнами Європейського Союзу, - наголосив В.ЛИТВИН. - Дуже важливо, щоб Україна мала виразну перспективу щодо її європейського майбутнього».

У той же час, зазначив він, «у нас має бути зрозуміла, прогнозована і прагматична політика щодо Росії, це є важливим чинником стабільності в українському суспільстві».

Голова Верховної Ради України також заявив про важливість «утриматися на позиціях демократичного розвитку, позаяк світова криза породжує тенденції до авторитаризму не тільки в Україні, але й в усьому світі». «В українському суспільстві вже проглядається запит на сильну руку. Абсолютно неможливо допустити реалізацію цього запиту», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Під час зустрічі В.ЛИТВИН висловився за введення спрощеного візового режиму для українських громадян, які відвідують Європу.

Відповідаючи на запитання членів Комітету щодо євроатлантичних перспектив України, В.ЛИТВИН зауважив, що проблему національної безпеки України треба розв`язувати шляхом внутрішньої консолідації, реалізації економічних реформ і проведення зваженої зовнішньої політики.

Для більшості українців, зауважив він, питання вступу України до НАТО не є актуальним, «хоча ставлення до Альянсу в українських громадян значною мірою побудовано на тих жахах, які в них культивувалися за радянських часів». «Якщо вчора людям говорили, що НАТО – це погано, а сьогодні говорять, що це добре, це викликає несприйняття», - сказав В.ЛИТВИН, наголосивши на необхідності втілення реальних програм співпраці, результати якої «повинні відчувати люди, а не політики».

Він нагадав про підписання Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна, відмовляючись від ядерної зброї, отримувала відповідні гарантії безпеки. На думку В.ЛИТВИНА, «цей документ, який більше нагадує декларацію, треба перевести у практичну площину і надати йому політико-юридичний статус».

У цьому контексті В.ЛИТВИН нагадав про питання утилізації ракетного ядерного палива, вирішення якого брали на себе країни-підписанти Будапештського меморандуму. «Практичне розв`язання цієї проблеми сприяло б збільшенню довіри до Альянсу. Найкраща реклама - це практичний результат, - зауважив він. - Співпраця з НАТО має будуватися на практичній основі. Це б не тільки зміцнило безпеку у Європі, а й збільшило б довіру до Альянсу в Україні».

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 17-18 лютого перебуває у Королівстві Данія з офіційним візитом.