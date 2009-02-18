Тимошенко розміняє вісім міністрів на одного шефа СБУ?

Коаліція в середу затвердить список нових кандидатів до складу Кабінету міністрів.

Прем`єр Юлія Тимошенко планує замінити до восьми міністрів – нових керівників чекають у Мінфіні, Мін`юсті, Мінтрансі, Мінприроди, Мінкульті, МНС, Мінагропромі та Мінекономіки, пише "Дело".

Однак провести ротацію коаліції вдасться лише за підтримки пропрезидентської частини блоку "НУ-НС". Для цього коаліція може вдатися до "бартеру", зберігши Валентина Наливайченка на посаді в. о. голови СБУ, зазначає газета.

"НУ-НС" дотепер не могла узгодити свій список, і крапку мають поставити на ранковій політраді фракції. "Нунсівці" мають намір своїми силами замінити керівників Мін`юсту, Мінкульту й МНС, повідомило джерело в блоці.

На кожне міністерське крісло претендує одразу декілька людей. Більш за все розбіжностей викликає вакансія голови Мін`юсту.

У якості претендентів на місце Миколи Оніщука депутати обговорюють трьох кандидатів: екс-прокурора Криму Віктора Шемчука, директора Центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка й одного зі співавторів Конституції Віктора Мусіяку.

За даними видання, кандидатуру Шемчука активно просуває голова МВС Юрій Луценко. Його опоненти в "НУ-НС" лобіюють Мусіяку і Коліушка.

Між тим, політрада "НУ-НС" уже розглянула питання про заміну голови МНС Володимира Шандри. "Це питання обговорювалося, і йому на заміну називалося прізвище екс-губернатора Миколаївщини Олексія Гаркуші", - зазначив "нунсівець" Кирило Куликов.

Деякі міністри за квотою "НУ-НС" залишаться на своїх місцях. "Міністрів освіти, оборони, закордонних справ ми чіпати не будемо", - сказав Роман Зварич. Також збережуть свої портфелі міністр молоді та спорту Юрій Павленко, міністр ЖКГ Олексій Кучеренко і міністр охорони здоров`я Василь Князевич.

Посада міністра фінансів викликала серйозні суперечки в БЮТ. За інформацією газети, депутати, які входять у так звану групу Андрія Портнова, лобіюють на цю посаду екс-міністра фінансів (2001-2002 роки) Ігоря Юшка.

"Юшка відстоює екс-голова Адміністрації Кучми Віктор Медведчук, а також група Портнова", - сказав один із членів уряду на правах анонімності. "Інша частина БЮТ усе-таки виступає за призначення Сергія Тігіпка", - додав він.

Нові кандидатури можуть бути розглянуті в парламенті у четвер – утім, заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем’якін не виключив перенесення цієї процедури.

Між тим президент Віктор Ющенко підготував чергове подання на призначення головою СБУ Валентина Наливайченка. "Бютівець" Святослав Олійник не виключає, що буде змушений проголосувати за президентського ставленика.

"Якщо вже нам пропонують вибрати між Тиберієм Дурдинцем, Валерієм Хорошковським і Валентином Наливайченком, то я, мабуть, не виключаю, що проголосую за останнього", - зазначив Олійник. У такому випадку Наливайченко може додати голосів від пропрезидентської частини "НУ-НС" у голосуванні за ротацію в Кабміні, пише газета.

Українська правда