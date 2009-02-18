Підприємці пікетують Секретаріат Президента України з вимогою відмінити рішення Київради щодо розміщення і системи надання дозволів на встановлення малих архітектурних форм (МАФів) і не допустити його підписання мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінкою міліціонерів, у пікеті беруть участь близько 250 осіб.

Пікет відбувається під гаслами «Годі нищити малий бізнес”», «Президент, звільни Черновецького!».

Довідка УНІАН. 27 листопада 2008 р. Київрада прийняла рішення «Про розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм у м.Києві», відповідно до якого було визначено єдиного оператора з розміщення малих архітектурних форм - Комунальне підприємство “Київське інвестиційне агентство”. Як зазначалось на сесії, прийняття рішення дозволить впорядкувати розміщення МАФІВ. Депутати затвердили відповідне положення щодо малих архітектурних форм та тимчасових споруд, а також дали доручення Київській міській держадміністрації, серед яких, зокрема, до 31 січня 2009 року провести інвентаризацію існуючих МАФів та вжити заходів щодо їх демонтажу в разі незаконного встановлення. Також було вирішено, що до 1 січня 2010 р. всі зазначені споруди мають бути єдиного вигляду та відповідати затвердженому в установленому порядку дизайн-проекту сучасних типів тимчасових споруд. Київрада своїм рішенням заборонила розміщення в Києві нових торговельних рядів, МАФів, у тому числі тих, які розміщуються на ринках столиці, що не відповідають затвердженим дизайн-проектам.

12 лютого на засіданні сесії на вимогу підприємців, які брали участь у мітингу біля Київради, новостворена опозиційна до промерської команди депутатська більшість скасувала це рішення.

Також на вимогу підприємців депутати скасували рішення Київради від 17.07.08 №58/58 «Про заходи щодо впорядкування об’єктів торгівлі (малих архітектурних форм)». Як заявляли підприємці, прийняті у 2008 р. рішення по МАФах, руйнують малий та середній бізнес в столиці.