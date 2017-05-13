Трамп дорікнув американським ЗМІ за недостатнє висвітлення візиту Клімкіна до США
За його словами, американські ЗМІ лише вели мову про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув американським засобам масової інформації за недостатнє висвітлення візиту до США міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повна версія якого вийде в ефір 21.00 (о 4.00 ранку за Києвом в ніч з суботи на неділю).
Читайте такожКлімкін заявляє, що не використовував послуги лобістів для проведення зустрічі з Трампом
Президент США висловив незадоволення тим, як журналісти американських ЗМІ поводяться під час щоденних прес-брифінгів у Білому домі та як висвітлюють його діяльність.
"Я дуже активний президент. Я займаюсь справами з Китаєм. Я займаюсь справами з Японією. Я займаюсь справами з Північною Кореєю. Мені доводиться розбиратися з усіма цими справами. На днях російський міністр закордонних справ приїхав зустрітися зі мною, і одразу після цього - вони не сказали цього - але одразу же після цього приїхав міністр закордонних справ з України. Я сказав, хлопці, ви повинні добитися миру, ви повинні досягти миру", - наголосив Трамп.
За його словами, американські ЗМІ лише вели мову про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
"Ми зробили фотографії, вони зробили фотографії. Ми опублікували фотографії, вони (засоби масової інформації - УНІАН) зробили з цього велику проблему. Усі знали, що він приїжджає, і його візит був запланований. Але вони не говорили про Україну", - заявив Трамп.
Як повідомляв УНІАН, 10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом. За даними Посольства України у США, сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Клімкін подякував за незмінну позицію Адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії.
Також 10 травня в США з візитом прибув міністр закордонних справ РФ Лавров. У Держдепартаменті за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим речник Держдепартаменту Хізер Науерт заявила, що санкції проти Росії залишаються чинними.
Своєю чергою у заяві Білого дому за підсумками зустрічі президента Трампа з Лавровим йшлося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.