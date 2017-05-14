Порошенко запевнив: жодної примусової евакуації із зони АТО не буде

Президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної примусової евакуації із зони АТО не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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«Щодо евакуації – ніякої примусової евакуації не буде, тільки добровільна», - сказав Порошенко.