Порошенко запевнив: жодної примусової евакуації із зони АТО не буде
17:29, 14 травня 2017Політика
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За словами президента, евакуація із зони АТО можлива тільки добровільно.
Примусової евакуації з АТО не буде, запевнив президент / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної примусової евакуації із зони АТО не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.
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«Щодо евакуації – ніякої примусової евакуації не буде, тільки добровільна», - сказав Порошенко.
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