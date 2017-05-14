Порошенко запевнив: жодної примусової евакуації із зони АТО не буде

17:29, 14 травня 2017
Політика
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За словами президента, евакуація із зони АТО можлива тільки добровільно.

Примусової евакуації з АТО не буде, запевнив президент / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної примусової евакуації із зони АТО не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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«Щодо евакуації – ніякої примусової евакуації не буде, тільки добровільна», - сказав Порошенко.

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Новина в сюжеті: Прес-конференція Петра Порошенка
Теги: #Петро Порошенко#примусова евакуація#евакуація із зони АТО