Прапори СРСР, бійки з тітушками, десятки затриманих і постраждалих: як Україна "відсвяткувала" 9 травня (відео)
14:58, 10 травня 2017Інциденти
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У декількох містах України 9 травня "Марші пам'яті" супроводжувалися бійками.
Сутичка під час святкування Дня Перемоги над нацизмом в Одесі 9 травня / Фото УНІАН
У Києві сталися бійки біля офісу "ОУН" Коханівського, повз який проходив "марш", а також біля Алеї Слави - через символіку СРСР, яку викори.
В Одесі сталося кілька сутичок між проукраїнськими активістами та учасниками "маршу".
У Харкові влаштували бійку під час покладання квітів до Меморіалу Слави.
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А ось в Дніпрі зіткнення відбулися спочатку між ветеранами АТО і "тітушками", а потім і з поліцією. Через події в Дніпрі вже звільнено керівництво міської та обласної поліції.
В результаті зіткнень 9 травня в Україні було затримано 80 осіб, десятки людей постраждали.
Бійки в містах України під час святкування 9 травня
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