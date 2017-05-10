Прапори СРСР, бійки з тітушками, десятки затриманих і постраждалих: як Україна "відсвяткувала" 9 травня (відео)

У Києві сталися бійки біля офісу "ОУН" Коханівського, повз який проходив "марш", а також біля Алеї Слави - через символіку СРСР, яку викори.

В Одесі сталося кілька сутичок між проукраїнськими активістами та учасниками "маршу".

У Харкові влаштували бійку під час покладання квітів до Меморіалу Слави.

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А ось в Дніпрі зіткнення відбулися спочатку між ветеранами АТО і "тітушками", а потім і з поліцією. Через події в Дніпрі вже звільнено керівництво міської та обласної поліції.

В результаті зіткнень 9 травня в Україні було затримано 80 осіб, десятки людей постраждали.