Кабмін запустив віртуальний 3D-тур по залу засідання міністрів

Кабінет Міністрів запустив віртуальний 3D-тур по залу засідань та Музею історії урядів України через Facebook. Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"Тепер можна відвідати Кабінет Міністрів і Музей історії урядів України, не відходячи від свого комп'ютера або за допомогою мобільного пристрою... Запрошую відвідати Кабінет Міністрів у режимі 3D-тури", - написав він.

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Зазначається, що користувачі можуть вибрати будь-яку точку огляду - подивитися на зал з робочого місця прем'єр-міністра, розглянути місце роботи міністрів та працівників секретаріату. За допомогою 3D-туру також можна прогулятися по Музею історії урядів України, розглянути фотографії і навіть прочитати деякі підписи.