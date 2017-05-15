Кабмін запустив віртуальний 3D-тур по залу засідання міністрів

15:42, 15 травня 2017
Політика
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Зазначається, що користувачі можуть вибрати будь-яку точку огляду.

Тепер можна відвідати Кабмін в режимі 3D-тури / фото Facebook @MinisterSaienko

Кабінет Міністрів запустив віртуальний 3D-тур по залу засідань та Музею історії урядів України через Facebook. Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"Тепер можна відвідати Кабінет Міністрів і Музей історії урядів України, не відходячи від свого комп'ютера або за допомогою мобільного пристрою... Запрошую відвідати Кабінет Міністрів у режимі 3D-тури", - написав він.

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Зазначається, що користувачі можуть вибрати будь-яку точку огляду - подивитися на зал з робочого місця прем'єр-міністра, розглянути місце роботи міністрів та працівників секретаріату. За допомогою 3D-туру також можна прогулятися по Музею історії урядів України, розглянути фотографії і навіть прочитати деякі підписи.

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Теги: #віртуальний 3D-тур#екскурсія Кабміном