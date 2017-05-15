Нардепи досі не виконали понад 80 % своїх передвиборчих обіцянок - експерт

84% передвиборчих обіцянок народних депутатів досі не виконані. Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила директор, шеф-редактор аналітичного порталу «Слово і діло» Катерина Пітєніна.

«Сьогодні ми можемо фіксувати, що 16% передвиборчих обіцянок народні депутати спромоглись виконати. 84% обіцянок досі є невиконаними, і туди ми враховуємо як ті обіцянки, які вже ніколи не будуть виконані, що очевидно, так і ті обіцянки, які ще депутати мають змогу впродовж двох років все-таки виконати. Із загальної кількості передвиборчих обіцянок – 1940 – виконані 305. Досі не виконано 1635 обіцянок», - повідомила вона.

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У свою чергу політолог, експерт «Слово і діло» Валентин Гладких переконаний, що причина таких показників не стільки у виборчій системі, скільки у політичній культурі громадян України. За його словами, більшість невиконаних обіцянок спричинені «неадекватністю очікувань виборців».

На думку експертів, передвиборчі обіцянки, навіть якщо вони є частиною передвиборчої програми, лишаються для політиків не дороговказом для дії, а складовою передвиборчої агітації.