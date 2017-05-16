Турчинов пояснив, чому саме зараз влада вирішили заблокувати російські ресурси

Голова Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що в Україні ще раніше треба було заблокувати доступ до російських інтернет-ресурсів і соціальних мереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про Турчинов сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання.

“Це треба було робити мабуть іще раніше, але ми системно підійшли, реалізували і прийняли рішення”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому саме зараз було опубліковане відповідне рішення про блокування російських сайтів і соцмереж, Турчинов сказав: “Технічні питання - вони також потребують часу, необхідно знати чітку юридичну адресу, щоб мінімізувати кількість позовів. Там фігурує понад тисяча прізвищ, які треба перевірити, знайти їхні адреси. Тому це дуже серйозні питання, і вони викликають багато проблем, коли їх готують”.

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Також голова РНБО висловив упевненість, що з технічної точки зору блокування веб-ресурсів триватиме недовго.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Нацбанку.