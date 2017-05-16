Полторак розповів німецьким глядачам про порушення РФ Мінських домовленостей (відео)

У рамках офіційного візиту Міністра оборони України до ФРН генерал армії України Степан Полторак у прямому ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle відповів на запитання щодо подій на Сході України.

Читайте такожНімеччина заявила про продовження підтримки зміцнення обороноздатності України

Під час прямого ефіру Міністр оборони України розповів про порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей, а також перебіг збройного конфлікту, який триває на Донбасі. Глава вітчизняного оборонного відомства повідомив німецьким глядачам про чисельність українських військовослужбовців, які загинули внаслідок збройного протистояння на Сході України, та про жертви з боку мирного населення.

Степан Полторак повідомив глядацьку аудиторію про постійні провокації, які проводять бойовики псевдореспублік. Йшлося також про останні події, які сталися в місті Авдіївка, де внаслідок обстрілів російсько-окупаційними військами загинули мирні мешканці та залишилися сиротами маленькі діти.