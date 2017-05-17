Провайдерам "світить" величезний штраф за відмову блокувати російські сайти

За невиконання указу президента про заборону в Україні низки російських соціальних мереж і веб-сервісів інтернет-провайдери понесуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

"Звертаємо увагу, операторів, провайдерів телекомунікацій, що надають послуги доступу до Інтернету, на те, що статтею 145 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями, дозволами тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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У Комісії підкреслили, якщо те ж порушення повториться протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, то це спричинить за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, згідно ст. 148-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема,блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.