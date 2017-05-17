Порошенко прибув до Страсбурга для участі у церемонії підписання безвізу для України

Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Страсбурга (Франція) для участі у церемонії підписання законодавчого акту про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Про це Порошенко повідомив у Twitter.

«Вже у Страсбурзі. Невдовзі буде підписання історичного документа про безвіз для України», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами ЄС.

Сьогодні, 17 травня, у Європарламенті відбудеться урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України буде запроваджений безвізовий режим. Документ буде підписаний в другій половині дня президентом ЄП Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.