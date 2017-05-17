Складний шлях України до безвізового режиму з ЄС (відео)

Україна пройшла тернистий шлях, щоб досягти візової лібералізації.

Тему безвізового режиму почали обговорювати ще в 2006 році за часів президентства Віктора Ющенка.

На Саміті у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року було зірвано підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стало переломним моментом в історії України і послужило початком Революції Гідності.

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Українці з року в рік чекали початку безвиза.

І дочекалися – безвізовий режим з Євросоюзом почне діяти з 11 червня.