Складний шлях України до безвізового режиму з ЄС (відео)
16:44, 17 травня 2017Політика
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Сьогодні в Страсбурзі відбулася церемонія підписання безвізу для України.
Безвіз почне діяти з 11 червня / Фото УНІАН
Україна пройшла тернистий шлях, щоб досягти візової лібералізації.
Тему безвізового режиму почали обговорювати ще в 2006 році за часів президентства Віктора Ющенка.
На Саміті у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року було зірвано підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стало переломним моментом в історії України і послужило початком Революції Гідності.
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Українці з року в рік чекали початку безвиза.
І дочекалися – безвізовий режим з Євросоюзом почне діяти з 11 червня.
Складний шлях України до безвізового режиму з ЄС
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