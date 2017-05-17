Устименко зараз не має відношення до СБУ, а справа Шеремета передана в поліцію – заступник голови СБУ

Колишній співробітник СБУ Ігор Устименко зараз жодного стосунку до СБУ не має, а всі матеріали, які мала СБУ по розслідуванню справи Шеремета, уже передані до Національної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, по це повідомив заступник голови СБУ Михайло Глуговський на засіданні комітету ВР з питань свободи слова.

Він зазначив, що Устименко проходив службу в кримському главку СБУ, а в 2014 році був переведений в одеське управління, звідки звільнився 29 квітня 2014 року за станом здоров’я.

При цьому додав, що він був в підрозділі “Альфа”. “Ніякої взаємодії після його звільнення з СБУ не було”, - наголосив Глуговський.

При цьому він повідомив, що слідство веде Національна поліція України, і співробітники СБУ включені в оперативно-слідчу групу, яка там працює, але вони не доповідають в СБУ щодо ходу розслідування.

Глуговський переконує, що всю інформацію, яку було добуто працівниками СБУ, котра стосується слідства щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, було передано Національній поліції.

За його словами, в тому числі йдеться про відеоносії з будинку, який належить Нацбанку за адресою Франка, 5.

Читайте такожЕкс-співробітник СБУ, якого помітили біля будинку Шеремета перед вбивством, з’явився на допит в поліцію

В той же час на засіданні комітету журналісти, які вели своє розслідування, зазначили, що у них є інші дані, і заявили, що нібито деякі носії інформації не були передані в поліцію.

Голова комітету Вікторія Сюмар, посилаючись на дані Нацполіції, зазначила, що Устименко був допитаний у понеділок, і згідно з інформацією поліції, здійснював нагляд “за певною особою, яка, за даними поліції, не має стосунку до справи” Шеремета.

На засіданні комітету не було жодного представника Нацполіції та Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня журналісти OCCRP та Слідство.Інфо оприлюднили розслідування, згідно з яким співробітник СБУ на ім'я Ігор Устименко помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку в центрі Києва.

Речниця СБУ Олена Гітлянська наголосила, що Устименко був звільнений з Служби безпеки України 29 квітня 2014 року.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що Устименко не виконував жодних завдань поблизу будинку Шеремета в ніч перед його вбивством.

«Його (Устименка - УНІАН) долю ми не вивчали, не було ніяких підстав, доки не з’явилося це відео, цей фільм. Я кажу щиро. За тими даними, стаття за якою він був звільнений, – це за станом здоров’я, як мені доповів наш кадровик», - зазначив він.

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

У лютому 2017 року в поліції заявили, що у рамках розслідування провадження за фактом вбивства Шеремета допитано понад 1,8 тис. осіб. Також повідомлялось, що на той час у справі щодо вбивства журналіста підозрюваних ще не було.