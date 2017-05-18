Міжнародні партнери очікують від України послідовності та передбачуваності в економічній політиці - Яценюк

У середу, 17 травня, в рамках візиту до Вашингтона лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся із заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном, передає прес-служба НФ.

Зазначається, що в інтерв'ю журналістам за підсумками зустрічі лідер "Народного фронту" зазначив, що місія МВФ тільки прибула до Києва для моніторингу виконання програми. Він підкреслив що на сьогодні вперше в історії України виконано чотири програми співпраці з Фондом: «Далі політичному класу треба взяти на себе відповідальність і далі рухати реформи. Послідовність у нашій економічній політиці – це те, чого від нас очікують наші партнери. Послідовність і передбачуваність».

Яценюк зазначив, що закиди популістів щодо співпраці України з МВФ не відповідають дійсності: «МВФ від України нічого не вимагає. Це не та організація, яка хоче заставити Україну бути успішною економікою. Все залежить від України. МВФ пропонує свою допомогу. І є дуже конкретні цифри і факти, що відбулося в результаті нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом».

«Завдяки тому, що робив мій уряд і продовжує робити чинний уряд, золотовалютні резерви країни зросли з $5 мільярдів майже до $18. Коли я став Прем'єр-міністром, на рахунках уряду було $10 тисяч, а коли пішов – $4 мільярди. Інфляція була майже 50%, а сьогодні становить 12%. Курс (долара) досягав 40 гривень, а сьогодні знаходиться на стабільній позначці 26 гривень», - підкреслив він.

В країні, за його словами, був «банкопад», проте зараз банківська система стала стабільнішою, «банки стали тримати нормальний рівень фінансової позиції, стало не страшно віддавати гроші в банки».

«Підвищили заробітну платню вчителям, лікарям, вдвічі збільшили мінімальну заробітну платню, армія фінансується. Це все реальні речі, які стали можливі виключно завдяки тому, що ми три роки співпрацюємо з МВФ, Світовим банком, США та ЄС», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Яценюк наголосив, що тепер необхідно далі розвивати економіку, ухвалювати закони, спрямовані на економічне зростання країни. Зокрема, зазначив він, йдеться про пенсійну реформу. Представлений сьогодні Прем’єр-міністром України проект цієї реформи, наголосив лідер «Народного фронту», «заслуговує на дуже серйозну увагу з боку членів Парламенту»: «Базово пенсійна реформа заслуговує на підтримку».

Він також зупинився на питанні впровадження ринку землі в Україні: «70% населення проти запровадження ринку землі. Але тільки тому, що вони не знають, що збираються запровадити. І тому Уряд, Президент і Прем’єр-міністр повинні чітко пояснити народу України, в чому суть земельної реформи. Суть земельної реформи – щоб людина стала господарем на своїй землі, а не щоб цю землю в неї відібрали і задешево продали».

Ще один блок обговорюваних питань, за словами лідера «Народного фронту», – це приватизація державних підприємств. Він нагадав, що уряд під його керівництвом п’ять разів вносив до Парламенту законопроект про приватизацію, проте тоді його не вдалося ухвалити «в силу політичного напруження між декількома фракціями»: «Сподіваюся, що зараз нарешті буде ухвалений закон, який дасть можливість залишити стратегічні об'єкти в державній власності, і навести там порядок в державному управлінні. А інше продати, залучити інвестиції і створити нові робочі місця».

Під час візиту до Вашингтона, що розпочався 15 травня, Яценюк провів зустрічі з радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Гілл, радником з питань національної безпеки Віце-президента США Андреа Томпсон, помічником Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джоном Гефферном, заступником помічника Держсекретаря США Бріджет Брінк, колишнім Президентом США Бараком Обамою та екс-Віце-президентом США Джозефом Байденом, сенаторами США. Лідер «Народного фронту» також виступив у Heritage Foundation та Американському інституті підприємництва.