Ющенко розказав про червону картку Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд сформувати загальнонаціональний антикризовий план.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на зборах Асоціації міст України та громад.

За словами глави держави, Міжнародний валютний фонд (МВФ) не надав Україні другий транш кредиту через відмову уряду вносити зміни до державного бюджету на 2009 рік.

Президент зауважив, що без внесення змін до бюджету та розробки антикризового пакету законів Україна не зможе співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями.

«До нас ніхто не прийде, ніхто не йде до країни, в якої немає програми (роботи) з міжнародними фінансовими організаціями. Це перший сигнал, або йти в країну, або там червона карточка», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що місія МВФ поїхала з України, не надавши черговий транш, оскільки думки місії та уряду розійшлися щодо бюджетної політики.

«Другий транш, який ми мали отримати 4 дні тому, ми не отримали. І жодна країна, якщо хтось сподівається, не піде працювати з країною, у якої немає міжнародної програми. Це тест. Це зрозуміло для всіх», - сказав В.ЮЩЕНКО, закликавши уряд до відповідальної політики в бюджетній сфері.

«Не гаймо часу і формуємо єдиний загальнонаціональний антикризовий план», - сказав Президент, зауваживши, що за умови його розробки з кризою можна буде боротись.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчими тижнями повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту.

Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету продовжується».

Експерти Міжнародного валютного фонду незабаром знову відвідають Київ, повідомив Д.ГОУЛІ.