Черновецький поїхав поновити засмагу

Київський міський голова Леонід Черновецький пішов у відпустку. Відповідне розпорядження від 18 лютого розміщене на сайті КМДА.

"За погодженням із Президентом України відбуваю у щорічну відпустку терміном на 30 календарних днів з 19 лютого по21 березня 2009 року", йдеться в розпорядженні.

На час відпустки мера його обовязки виконуватиме перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, повідомляє Українська правда.

Нагадаємо, що минулого разу столичний очільник ходив у відпустку на новорічні свята аж до

10 січня 2009 року. Щоправда, інформація, з якого числа Чернівецький пішов у відпустку, так і лишилася таємницею для журналістів.

Й поки мер, за його власним висловом, засмагав “на морі, у теплих краях”, Київ опинився на межі енергетичного колапсу – кияни мерзли, й, як стверджувала опозиція, без ухваленого бюджету ніхто навіть мазуту для підтримки системи опалення купити не міг... Тоді міський голова не наважився перервати відпустку у повернутися до замерзлого міста.

Щоправда, зараз мер лишає столицю у кращому стані – пів бюджетної справи вже зроблено (Київрада взяла до розгляду проект документу), отже можна відпочити.