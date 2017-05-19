Лавров представив свій новий хіт - "візова дискримінація" росіян в Криму - посол

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про "візову дискримінацію" росіян в окупованому Криму. Про це він сказав на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Нікосії, пише на своїй сторінці у Facebook постійний представник України при РЄ Дмитро Кулеба.

Читайте такожПорошенко про безвіз: ніч проти 11 червня стане початком нової епохи європейської України

"Щойно із сольною програмою виступив Сергій Лавров... Автор також представив свій новий хіт "Візова дискримінація росіян в Криму", - йдеться в його повідомленні.

Кулеба зазначив, що безвіз для України дістав росіян до самих до глибин, "якщо вони вже так заспівали". Крім того, за його словами, це також багато говорить і про настрої в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня у Європарламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.