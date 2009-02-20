Ющенко заветував закон про держпідтримку Артека

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував Закон України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В.ЮЩЕНКО вважає, що прийняття цього закону має важливе значення для повноцінного функціонування та розвитку дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» і тому зацікавлений у якнайшвидшому його підписанні.

Водночас, на думку глави держави, прийнятий закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі вказаних дитячих установ.

Тому, відповідно до Конституції України, глава держави повернув зі своїми пропозиціями закон для повторного розгляду Верховною Радою України.

Суть внесених главою держави пропозицій зводиться до трьох основних моментів.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО пропонує при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування «Артеку» і належать до земель державної власності і не підлягають відчуженню, врахувати земельну ділянку розміром 2,8 га колишнього пансіонату «Аю-Даг» (із пляжною зоною), що перебуває у дитячого центру «Артек» на праві господарського відання.

Крім того, Президент пропонує з метою поліпшення обслуговування дітей у межах території дитячих центрів засобами зв`язку, необхідними лікарськими засобами, розміщення банкоматів для обслуговування працівників цих центрів (зарплатний проект) дозволити оренду закріпленого за дитячими центрами майна для розміщення аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв`язку, а також банкоматів для обслуговування зарплатного проекту для працівників центру.

В.ЮЩЕНКО також підкреслює, що останнім часом почастішали спроби запровадження сервітуту стосовно земельних ділянок, наданих у постійне користування «Артек», шляхом установлення сервітуту щодо цих земельних ділянок за рішенням суду.

На його думку, встановлення земельного сервітуту може призвести до проходу (проїзду) територією дитячого центру вантажного транспорту, що спричинить загрозу життю і здоров`ю дітей та завдасть шкоду природному середовищу.

Президент пропонує заборонити встановлення сервітуту щодо майна, закріпленого за дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія» на праві господарського відання, а також щодо земельних ділянок, наданих цим дитячим центрам у постійне користування.

В. ЮЩЕНКО уповноважив керівника Державного управління справами Ігоря ТАРАСЮКА представляти пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 лютого ухвалила закон щодо державної підтримки та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» и «Молода гвардія».

Законом передбачається надання додаткового фінансування у 2010 році на придбання 90% путівок «Артеку» та 100% путівок «Молодої гвардії”.

Крім того, закон визначає особливості правового режиму майна дитячих центрів, що закріплено за ними на праві господарського відання та земельних ділянок, наданих їм в постійне користування.

Керівництво «Артеку» заявляло, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво «Артеку» заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

30 січня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд забезпечить функціонування «Артеку» за рахунок перерозподілу витрат на утримання Президента і його Секретаріату.

31 січня уряд схвалив зміни до державного бюджету на 2009 рік про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артеку» і виділив з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, Кабмін передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.