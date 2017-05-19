Підготовка до голосування за оновлення складу Рахункової палати може зайняти до двох місяців - Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що процес підготовки до голосування за оновлення складу Рахункової палати може зайняти до двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Питання Рахункової палати мною було винесене в зал. На жаль, воно не набрало необхідної кількості голосів. І зараз розпочався новий процес, бо згідно із законом "Про Рахункову палату", коли є нерезультативне голосування, оголошується новий конкурс", - сказав Парубій.

Він зазначив, що згідно із законом, цей конкурс проводить Бюджетний комітет.

"Я звернувся і до Бюджетного комітету, і до голови підкомітету, який безпосередньо курує цю сферу, щоб чимшвидше ми змогли пройти ці етапи підготовки, а це і відкритий конкурс, це подача кандидатів, це потім на Бюджетному комітеті попередній розгляд тих кандидатів і визначення 9-х, які будуть пропонуватися Верховній Раді", - пояснив голова парламенту.

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Водночас, зауважив Парубій, "цей процес не зможе завершитися швидше, як за місяць-два виключно по тих процедурних моментах".

Спікер запевнив, що "як тільки буде завершено той процес, я невідкладно винесу (це питання - УНІАН) на розгляд Верховної Ради України".

Парубій також зауважив, що прискіпливіше спостерігатиме за усім процесом, аби у сесійній залі можна було вийти на позитивне голосування, ухвалення рішення і затвердження складу нової Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликав Верховну Раду якнайшвидше обрати новий склад Рахункової палати.

Оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу на зайняття посад членів Рахункової палати вже оприлюднено на сайті Верховної Ради. Строк подання документів – до 18.00 19 червня.

Новий склад Рахункової палати Верховна Рада мала призначити ще у 2015 році після набуття чинності нового закону "Про Рахункову палату".

4 квітня 2017 року ВР не проголосувала за обрання 9 членів Рахункової палати, і Парубій звернувся до Комітету ВР з питань бюджету щодо призначення повторного конкурсу з обрання членів Рахункової палати.

Рахункова палата функціонує в Україні з 1997 року як постійно діючий орган зовнішнього державного фінансового контролю від імені Верховної Ради, здійснюючи контроль за використанням коштів державного бюджету.