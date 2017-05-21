Навіщо Кремлю СС (Союз Сепаратистів)

Давно очікувана пропозиція надійшла з боку очільника так званої ЛНР Ігоря Плотницького. На його думку на пострадянському просторі існує проблема невизнаних держав. У зв’язку з цим він запропонував створити Союз невизнаних держав, який дозволить об’єднати зусилля для ефективного розвитку. Цікаво, що попри те, що Південна Осетія та Абхазія, за його словами, можуть увійти в це новоутворення, ПМР залишається поза бортом.

Що це означає? Цілком зрозуміло, що Ігор Плотницький не є самостійним гравцем та є ретранслятором позиції Кремля. Отже, проект СНеД (Союзу невизнаних держав) має розглядатися, як російський пілотний варіант оптимізації витрат та системи управління територіальними утвореннями, які були створені Кремлем з 1992 року.

Створення СНеДу навряд чи є новою ідеєю, оскільки в останні роки РФ активно стимулювала розвиток дипломатичних зв’язків між підконтрольними територіями.

Сьогодні багато суб’єктів на території ДНР/ЛНР працює з Росією з реєстрацією в юрисдикції Південної Осетії, яку Росія визнала в 2008 році. Насправді, це є цікавим прецедентом, коли серед невизнаних «республік» з’являтимуться так би мовити хаби з числа частково визнаних «республік» , через які Російська Федерація зможе відносно легально проводити торгово-економічну діяльність без звинувачень у співпраці з невизнаними сепаратистськими територіями. Це стане черговим аргументом «нас тут нема», який офіційна Москва буде демонструвати світові.

Створення СНеДу навряд чи є новою ідеєю, оскільки в останні роки РФ активно стимулювала розвиток дипломатичних зв’язків між підконтрольними територіями. Цей процес, на думку Кремля, очевидно, має додати їм певної суб’єктності, створити видимість незалежних суверенних процесів в цих, що сприяють інтеграції навколо РФ. Але на тлі цього ПМР залишається осторонь такої інтеграції в СНеД. Причина очевидна – відсутність спільно кордону з Росією. Таким чином, загальний задум проекту зрозумілий – економічна активізація цих територій та їх вивід на контрольоване самозабезпечення в майбутньому. СНеД на відміну від кожного невизнаного члена окремо втрачає політичну складову сепаратизму, яка існує сьогодні. Їх об’єднання додає їм суб’єктності та можливості впроваджувати щось на кшталт "єдиний економічний простір". Не маю сумніву – правила в ньому будуть майже ідентичні правила ЄАЕС. Таким чином, ринок СНеД буде інтегрований в ЄАЕС за політичної підтримки РФ, а країни Євразійського об’єднання візьмуть на себе тягар співфінансування «Альянсу невизнаних» через інвестиції та безмитну торгівлю з ними. За принципом функціонування СНеД є аналогом паразитарного утворення, яке зрослося та харчується за рахунок іншого організму.

СНеД може прискорити розпад не тільки цих псевдодержавних утворень, а й самої Росії.

Остання презентація МЗС так званої ПМР та гучна реакція на створення спільних українсько-молдовських КПП на її кордоні свідчить про те, що всі ці штучно створені Росією «республіки» не здатні на життєдіяльність в умовах економічного тиску. Ми зрозуміли слабкі місця ПМР. Наявність спільних ділянок кордону з РФ дещо покращує ситуацію з потенційними членами СНеДу, але паралельно з цим означає, що ізоляція з одного боку призводить до більш активного фінансово-економічного навантаження на інший.

СРСР протягом існування намагався за рахунок «комуністичної ідеології» впроваджувати на підконтрольних територіях екстрактивні політичні та економічні інститути. Це призвело його краху, адже держави, що будуються за таким принципом йдуть у небуття. Росія, яка задекларувала себе послідовною спадкоємицею Радянського Союзу, буде не здатна довготривалий час повноцінно утримувати всіх створених «паразитів» з непомірними апетитами місцевих еліт. Тому СНеД може прискорити розпад не тільки цих псевдодержавних утворень, а й самої Росії.

Ірина Фріз, Голова Постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО