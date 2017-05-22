Тема кефіру не розкрита: у мережі висміяли одіозного нардепа Вілкула за похід до магазину

У мережі користувачі висміяли пост нардепа Олександра Вілкула, де він розповідає про свій похід в магазин у Кривому Розі та продукти, які там купує. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, Вілкул навіть опублікував фото, на якому тримає кефір, хліб та сирки, а поруч із ним стоїть також дівчина, також із покупками.

«Сьогодні в магазині бачив, як дівчина купили попоїсти бомжу. Добре, що такі люди є серед нас», - написав у Twitter користувач із ніком «ето не я».

Сегодня в магазине видел, как девушка купила покушать бомжу. Хорошо, что такие люди есть среди нас pic.twitter.com/JDrpV2jK2i — ето не я (@etokotik) 21 мая 2017 г.

Також не залишився осторонь і нардеп Борислав Береза, який також прокоментував похід Вілкула в магазин.

Відомий блогер Антон Ходза у Facebook написав: «Кефіркул, сирокул та хлібокул».

Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат Олександр Вілкул постановочно, після трьох "дублів", покладає квіти до пам'ятника Невідомому солдату у Кривому Розі. Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook опублікувала місцева мешканка Катерина Шульга. На кадрах можна побачити, як політик на камеру покладає квіти до монумента. Після цього Вілкул забирає букет із собою і йде до журналістів давати інтерв'ю.