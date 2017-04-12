На Дніпропетровщині Вілкул постановочно поклав квіти до пам'ятника, а потім забрав букет із собою (відео)
Вілкул на камеру покладає квіти до монумента.
Народний депутат Олександр Вілкул постановочно, після трьох "дублів", покладає квіти до пам'ятника Невідомому солдату у Кривому Розі.
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Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook опублікувала місцева мешканка Катерина Шульга.
На кадрах можна побачити, як політик на камеру покладає квіти до монумента. Після цього Вілкул забирає букет із собою і йде до журналістів давати інтерв'ю.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Дніпрі нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул та його охоронці змушені були втекти з будинку культури через задній хід.